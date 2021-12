In Umbria 82 nuovi positivi in ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Sono stati 82 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Un dato particolarmente alto per il lunedì quando invece solitamente la curva tocca il suo punto più basso. Stabili comunque i ricoverati in ospedale, 50, sette nelle terapie intensive in base ai dati sul portale della Regione.

I guariti sono stati 35 mentre non si registrano altri morti.

Gli attualmente positivi sono ora 1.884, 47 in più.

I tamponi analizzati sono stati 550 e 3.948 i test antigenici con un tasso di positività sul totale che balza all'1,82 per cento (era 0,64 lunedì della scorsa settimana quando vennero riscontrati 26 nuovi casi). (ANSA).