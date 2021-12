In centro Perugia riapre storica pasticceria Sandri

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Riapre nel centro di Perugia la storica pasticceria Sandri. Fondata nel 1860 dallo svizzero Jachen Schucani, si trova in corso Vannucci. Dopo avere chiuso i battenti, sta per essere rilanciato da un trio di imprenditori perugini: Fabrizio Rossetti, Gianluca Rossini e Paris Ricci.

L'idea è di "rispettare la storia di Sandri e farla vivere nel presente, riallacciando i fili della storia più antica con visione moderna". "Non ci sentiamo i proprietari di Sandri - affermano i tre soci - ma i custodi di un patrimonio che appartiene alla città, al pari della Fontana Maggiore o dell'Arco Etrusco". (ANSA).