ANSA-IL-PUNTO/ Covid: Umbria, 82 casi ma ricoveri stabili

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Nel giorno dell'avvio delle nuove norme sul Green pass, l'Umbria fa registrare 82 nuovi positivi al Covid. Un dato particolarmente alto per il lunedì quando invece solitamente la curva tocca il suo punto più basso.

Stabili restano comunque i ricoverati in ospedale, 50, sette nelle terapie intensive in base ai dati sul portale della Regione.

I guariti sono stati 35 mentre non si registrano altri morti.

Gli attualmente positivi sono ora 1.884, 47 in più. I tamponi analizzati sono stati 550 e 3.948 i test antigenici con un tasso di positività sul totale che balza all'1,82 per cento (era 0,64 lunedì della scorsa settimana quando vennero riscontrati 26 nuovi casi).

Dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) emerge comunque che l'Umbria è tra le regioni dove è in calo, all'otto per cento, l'occupazione dei posti in terapia intensiva da parte dei pazienti Covid.

In ambito vaccinale la Regione ha reso noto che in occasione del vaccine day di domenica 12 dicembre le somministrazioni saranno possibili solo previa prenotazione sul portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/cup/vaccini/ricerca-assis tito-vaccino-covid.xhtml. Decisione preso visto l'ampliamento dell'offerta e al fine di evitare disagi alla popolazione. In merito all'affluenza al vaccine day di domenica 5 dicembre, è stato reso noto che le equipe dei centri vaccinali hanno somministrato tutte le dosi disponibili, 5450 nel complesso, "continuando a vaccinare anche dopo l'orario di chiusura e garantendo un afflusso il più possibile regolare anche grazie al lavoro dei volontari della Protezione civile".

Nessuna difficoltà particolare è stata intanto registrata in occasione dell'avvio delle nuove norme sul Green pass. Da parte dei cittadini c'è stata collaborazione con le forze di polizia impegnate. (ANSA).