Grande affluenza per vaccine day in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - Grande affluenza al vaccine day di domenica 5 dicembre in Umbria dove nel pomeriggio si sono formate alcune code legate al fatto che l'adesione era senza appuntamento.

Alle ore 17.30, circa due ore prima della chiusura dei centri - riferisce la Regione -, sono state somministrate 4.247 dosi, "vicini" all'obiettivo fissato dal commissario nazionale Figliuolo che prevedeva per l'Umbria 4390 vaccinazioni.

Al centro vaccinale di Terni per la coda che si è creata è intervenuta anche la polizia di Stato e quella municipale.

Sempre la Regione sottolinea che gli operatori dei punti vaccinali hanno garantito le somministrazioni "a tutti, nei limiti delle disponibilità di dosi". Nei casi in cui l'affluenza è stata decisamente superiore alle dosi disponibili, i cittadini sono stati invitati a tornare a casa per evitare inutili attese.

La Regione "ringrazia i cittadini per la grande sensibilità nei confronti della vaccinazione con terza dose e tutti gli operatori impegnati a garantire il corretto svolgimento del vaccine day". (ANSA).