Record giornaliero terze dosi vaccino in Umbria, 5.651

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Record di somministrazioni di terze dosi di vaccino Covi in Umbria, 5.651 nell'ultimo giorno.

Con una copertura del 15,39 per cento della popolazione.

In base ai dati sul portale della Regione, le prime dosi sono state invece 479 e 596 le seconde.

Intanto la Regione ha reso noto di aere messo a punto una programmazione per aumentare l'offerta delle vaccinazioni anti-Covid fino al 31 dicembre. Da lunedì quindi, saranno aperte le agende con oltre 30 mila posti in aggiunta a quelli già disponibili per le prenotazioni. (ANSA).