In Umbria altri 143 casi Covid ma scendono ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Altri 143 nuovi positivi al Covid sono stati registrati nell'ultimo giorno in Umbria dove però tornano sotto quota 50 i ricoverati negli ospedali, ora 47, cinque in meno di venerdì, e scendono a otto, da nove, i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione.

C'è però un altro morto e sono stati certificati 98 guariti dal virus. Gli attualmente positivi sono ora 1.788, 44 in più.

Sono stati analizzati 2.707 tamponi e 8.873 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,2 per cento (era 1,4 venerdì). (ANSA).