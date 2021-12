Di nuovo in crescita studenti positivi al Covid nelle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Di nuovo in crescita gli alunni positivi al Covid nelle scuole dell'Umbria, 67 al 3 dicembre, 40 in più rispetto al 30 novembre. Lo riporta la Regione.

Le classi in isolamento sono ora 32, sette in più, e i contatti stretti in quarantena 609, 86 in più. I cluster individuati sono 16, più 10, mentre nove, uno in più, i positivi tra il personale. (ANSA).