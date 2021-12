Umbria ancora sopra 4 mila terze dosi vaccino al giorno

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Umbria quasi costantemente sopra alle 4 mila inoculazioni giornaliere di terze dosi di vaccino contro il Covid, 4.596 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Regione. Con una copertura del 14,7 per cento del totale della popolazione vaccinabile.

Non sembra invece decollare la somministrazione delle prime, 391 nell'ultimo giorno. Le seconde sono state invece 527.

In base al report vaccini del Governo in Umbria sono state utilizzate un milione 459.008 dosi sul milione 548.122 fornite, il 94.2 del totale. Ne sono quindi disponibili 89.114. (ANSA).