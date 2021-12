Perugia e Vicenza ricordano al Curi Paolo Rossi

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Perugia e Vicenza in campo nel ricordo di Paolo Rossi, che fu grande protagonista in entrambe le squadre.

A quasi un anno dalla morte del campione del mondo, avvenuta il 9 dicembre 2020, i giocatori dei due club nell'anticipo della 16/a giornata di Serie B al "Curi" hanno indossato una maglia speciale. Su una manica è stata aggiunta per l'occasione una patch celebrativa, raffigurante Pablito con la maglia della Nazionale.

Giovedì proprio allo stadio Curi si sarebbe dovuta tenere una cerimonia per intitolare l'adiacente centro sportivo a Rossi. Il rinvio è stato deciso a causa della scomparsa dello storico magazziniere del Perugia Alberto Tomassini. Per ricordarlo il Perugia ha giocato con il lutto al braccio ed in Curva Nord è stato esposto uno striscione. La partita è iniziata con un minuto di silenzio.

Un avvio di partita intenso insomma quello andato in scena al "Curi", accompagnato da un lungo applauso dei tifosi presenti sugli spalti.

In tribuna anche la moglie di Rossi, la giornalista perugina Federica Cappelletti, accompagnata dalle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, l'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli e il presidente della Lega Serie B Mauro Balata.

Una presenza, quella di Balata, annunciata anche per la consegna a Greta Beccaglia del pallone rosso della Serie Bkt, simbolo durante la scorsa giornata della lotta contro la violenza sulle donne. Un ulteriore attestato di solidarietà per la giornalista molestata qualche giorno fa fuori dallo stadio di Empoli. (ANSA).