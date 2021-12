"Commosso ricordo" Camera commercio di mons. Chiaretti

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - La Camera di commercio dell'Umbria, con il suo presidente Giorgio Mencaroni, si "stringe commossa nel ricordo" di monsignor Giuseppe Chiaretti che si è spento ieri a Perugia.

Il presidente Mencaroni si unisce ai tanti messaggi di cordoglio pervenuti in queste ore tra i quali quelli dell'Anci, del sindaco di Perugia Andrea Romizi e della governatrice della regione Donatella Tesei.

"La sua straordinaria attività pastorale lungo 66 anni di sacerdozio - ha sottolineato Mencaroni - lascia un segno indelebile. Quanti lo hanno conosciuto ne ricordano la lucida intelligenza, il carattere mite, umile e la grande cultura mai ostentata. In quella che è stata la Camera di commercio di Perugia monsignor Chiaretti era solito passare ogni anno sotto le feste natalizie per un incontro col personale e uno scambio di auguri: in tali occasioni aveva sempre una parola di conforto e di speranza per tutti, anche per i non credenti". (ANSA).