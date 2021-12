Comandante Legione Umbria Arma visita comando Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Visita del comandante della Legione carabinieri Umbria generale Antonio Bandiera al Comando provinciale di Perugia. E' stato accolto dal comandante provinciale, col. Stefano Romano, dagli ufficiali della sede, dai comandanti delle compagnie della provincia e da quelli di alcune stazioni, oltre a militari di ogni ordine e grado.

Il generale Bandiera si è intrattenuto a lungo con i carabinieri confrontandosi con loro su diverse tematiche, sia per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica del capoluogo e dell'intera provincia, sia per quanto concerne la situazione epidemiologica, con i conseguenti sforzi di tipo operativo, relativamente ai controlli da mettere in campo sul vasto territorio di competenza.

Il comandante della Legione ha espresso apprezzamento e stima per il lavoro dei carabinieri dell'intero comparto provinciale, soffermandosi, in particolare, sulla "costante" opera dell'Arma che la vede quale "principale sostegno delle popolazioni, in punta di rassicurazione sociale, sia nei territori urbani, sia in quelli più lontani e maggiormente isolati". (ANSA).