A Terni biglietti Busitalia a prezzo scontato a Natale

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - A Terni Busialia (Gruppo FS italiane) metterà a disposizione dei propri clienti dei mezzi urbani oltre 90 mila ticket a 0,50 euro (invece di 1,30) grazie alla collaborazione con il Comune.

L'azienda di trasporto spiega che l'offerta Promo Natale Terni è valida per gli acquisti fatti sulla app Salgo e non è cumulabile con altre promozioni o agevolazioni. Saranno disponibili 90.250 biglietti. Questi potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio e non saranno rimborsabili (i dettagli dell'iniziativa sono su https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/umbria.html).

L'offerta Promo Natale Terni è inserita nell'ambito degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nella conca ternana. L'iniziativa ha l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale nel periodo natalizio e si aggiunge all'altra promozione "Euro 100" che consente ai residenti del comune di Terni di avere uno sconto di 100 euro al momento dell'acquisto dell'abbonamento annuale urbano Terni o dell'annuale extraurbano linea Terni-Narni. (ANSA).