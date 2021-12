Umbria tra poche regioni Europa a rischio Covid non elevato

(ANSA) - BRUXELLES, 02 DIC - L'Umbria è tra le poche regioni italiane di colore giallo, quindi a rischio ancora non elevato di contagio Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Aree presenti solo in Italia e Spagna mentre il resto dell'Unione è rossa o rosso scusa.

Per quanto riguarda l'Italia sono gialle Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le restanti Regioni sono rosse, nessuna in rosso scuro In Spagna solo una regione mantiene il colore giallo: l'Estremadura.

La massima incidenza dei contagi, secondo l'Ecdc si concentra in Germania, Benelux, Irlanda, Grecia e nell'Europa dell'Est.

