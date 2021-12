Natale: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in tour a dicembre

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Prosegue nel mese di dicembre il tour del mercato dell'originale Consorzio de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi©" con tante idee per gli acquisti natalizi. La proposta del Made in Italy artigianale - come pelletteria (borse e scarpe), cachemire, nuove collezioni moda griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina - accompagnerà l'attesa del Natale e delle feste con una serie di appuntamenti in giro per la l'Italia.

Si parte con le tappe lombarde, sabato 4 dicembre ad Arcore (Monza e Brianza) e domenica 5 dicembre a Legnano. La festività dell'Immacolata dell'8 dicembre vedrà gli ambulanti toscani arrivare a Seriate (Bergamo), dove da tanti anni si festeggia "Santa Lucia, la più bella delle tradizioni". Il mese proseguirà poi con le location umbre: sabato 11 a Gualdo Tadino e domenica 12 a Perugia, nell'area Grandi Eventi di Pian di Massiano. Le note bancarelle torneranno poi a Roma con due appuntamenti nella Capitale: sabato 18 all'Eur e domenica 19 a Monte Sacro.

Tutti i mercati si svolgeranno dalle 8 alle 19, con orario continuato anche in caso di maltempo, nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli sanitari.

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi"), è nato per primo nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderlo itinerante nelle piazze nazionali. Oggetto di diversi tentativi di imitazione, è da sempre impegnato nelle competenti sedi legali in difesa della sua originalità ed unicità di marchio e format. (ANSA).