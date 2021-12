La musica di Umbria jazz per il Natale di Orvieto e Terni

(ANSA) - TERNI, 02 DIC - Natale in jazz, la musica nelle vie del centro di Orvieto e Terni a partire dall'8 dicembre. Saranno gli artisti che negli anni hanno frequentato i palchi di Umbria Jazz a far da colonna sonora nelle vie delle città durante le feste natalizie.

Due sono stati i criteri che hanno portato alla scelta dei musicisti e dei brani: l'avere partecipato ad Umbria Jazz e aver suonato o cantata brani natalizi.

Ne è venuta fuori una scaletta di 50 brani che a partire dall'8 dicembre renderanno l'atmosfera più gioiosa e allegra, e a Orvieto faranno da anteprima al festival che inizierà il 29 dicembre e si concluderà il 2 gennaio.

Tra gli artisti in scaletta Kurt Elling, Elton John, Sting, Mario Biondi, Diana Krall, Paolo Fresu, Tony Bennett, Natalie Cole, BB King, Chick Corea, Wynton Marsalis, Caetano Veloso e molti altri.