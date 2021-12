Incontro con scuole per giornata europea Giustizia civile

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - La Corte d'appello e la Procura generale di Perugia hanno organizzato nella giornata di venerdì 3 dicembre un incontro con le scuole superiori per celebrare la Giornata europea della giustizia civile. Un'iniziativa che vuole informare i cittadini "sui loro diritti e sulle modalità di funzionamento del sistema giudiziario civile".

I promotori hanno ritenuto di "fondamentale importanza" rivolgersi alle ragazze ed ai ragazzi, quali "cittadini del presente a tutti gli effetti e di pieno diritto, come soggetti da tutelare, ma anche, al contempo, come primi fruitori di diritti e dei relativi strumenti per farli valere". La presidente della Sezione civile della Corte d'appello, Claudia Matteini, e il procuratore generale Sergio Sottani hanno organizzato, di concerto con la dirigente scolastica Francesca Gobbi, un momento di confronto, dal titolo "Il processo civile spiegato alle ragazze ed ai ragazzi" con gli studenti delle classi terze del liceo scientifico, dell'indirizzo professionale e di quello tecnico dell'istituto onnicomprensivo "Salvatorelli-Moneta" di Marsciano. L'iniziativa avverrà a distanza con il collegamento dall'aula della corte d'appello a quelle degli studenti e sarà articolata in due momenti. Prima un'introduzione alla funzione della giustizia civile, coordinata per la Corte d'appello dalla giudice Francesca Altrui e, per la Procura generale, dalla sostituta Tiziana Cugini. Seguirà la simulazione di un processo in materia di famiglia e di affido dei figli, durante il quale saranno rappresentati i ruoli delle principali figure che intervengono in questa tipologia di processi, vale a dire il giudice, il pubblico ministero, gli avvocati, il tutore del minore e il rappresentante dei servizi sociali.

Nella simulazione del processo saranno coinvolti sia i neo-magistrati ordinari, attualmente in tirocinio a Perugia, oltre che i giovani laureati in tirocinio presso gli uffici giudiziari perugini. (ANSA).