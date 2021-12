Dopo lite con la ex aggredisce e ferisce due poliziotti

(ANSA) - TERNI, 02 DIC - Dopo una lita con la ex ha minacciato e aggredito i poliziotti intervenuti sul posto, ferendone due: per questo un ventiseienne è stato arrestato, a Terni, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì in un bar di via Di Vittorio. L'intervento degli agenti della squadra Volante - viene riferito dalla questura - era stato richiesto dalla ex-partner, che si sentiva minacciata dalla presenza dell'uomo, che non aveva accettato la fine della loro relazione.

I poliziotti, dopo aver individuato il giovane ed aver constatato il suo stato alterato dall'alcol, hanno deciso di portarlo in questura per l'identificazione. Al momento di scendere dall'auto della polizia l'uomo si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli e cercando di fuggire. È stato poi bloccato.

La polizia di Stato continua ad invitare tutte le donne che si sentano minacciate a segnalare le situazioni di pericolo, come illustrato nella campagna itinerante "Questo Non è Amore" che, con il suo ufficio mobile, sta raggiungendo i comuni della provincia di Terni per informare la cittadinanza sulle iniziative messe in campo per contrastare e prevenire la violenza contro le donne. (ANSA).