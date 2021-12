Da Salvini complimenti per lingotto prodotto da Ast

(ANSA) - TERNI, 02 DIC - "Ast sta producendo il lingotto più grande della sua storia. Complimenti ai lavoratori e a chi si sta impegnando per rilanciare l'azienda insieme a loro. Mi riferisco a imprenditori, sindacati, sindaco e presidente di Regione": così il leader della Lega Matteo Salvini. "Se forniamo componenti così importanti per centrali nucleari all'estero - aggiunge -, sarebbe ora che anche in Italia si riaprisse un dibattito, concreto e non ideologico, sul futuro del nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, come fa il resto del mondo occidentale". (ANSA).