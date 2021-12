Card. Bassetti, "vicino ai familiari di mons. Chiaretti"

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti - secondo quanto riporta l'edizione on-line del settimanale La Voce - "esprime sentite condoglianze ed è vicino con la preghiera alla sorella di monsignor Chiaretti, Piera, e a tutti i familiari".

Il cardinale, anche poche sere fa aveva fatto visita al suo predecessore unendosi a lui in preghiera. Tutta la diocesi si unisce alla preghiera di suffragio per il vescovo Chiaretti.

Cordoglio è stato espresso, fra gli altri, anche dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, la quale ha sottolineato che la Chiesa umbra "con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale". Il presidente Marco Squarta ed i vice presidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli hanno espresso il cordoglio dell'Assemblea legislativa, ricordando mons. Chiaretti come "persona di alta cultura, dallo sguardo buono e coinvolgente, sempre vicino al suo popolo".

"Apprendiamo con dolore della scomparsa di monsignor Chiaretti - hanno commentato il sindaco Andrea Romizi e tutti i componenti dell'amministrazione comunale di Perugia - per tanti anni guida spirituale della nostra comunità e punto di riferimento per i fedeli. Lo ricordiamo con stima ed affetto per l'instancabile opera prestata nei confronti della nostra città". (ANSA).