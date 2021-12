Ancora in discesa ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - Scendono a 53 i ricoverati Covid in Umbria, quattro in meno rispetto a mercoledì, con dieci posti letto occupati nelle terapie intensive, dato stabile. Registrati altri due morti secondo quanto riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 103 nuovi positivi e 82 guariti.

Risalgono gli attualmente positivi, ora 1.641, 19 in più.

Sono stati analizzati 2.666 tamponi e 8.791 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,89 per cento (era 1,1 mercoledì). (ANSA).