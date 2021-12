Anche voli per Brindisi, ora 10 le tratte Ryanair da Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - A partire dal primo maggio prossimo, di due nuovi voli settimanali Ryanair collegheranno l'aeroporto "San Francesco d'Assisi" a Brindisi. Con la nuova rotta da e per la Puglia salgono a dieci le destinazioni operate da Ryanair presso lo scalo umbro, che sarà collegato anche con Barcellona, Vienna, Bucarest, Londra, Bruxelles, Malta, Cagliari, Palermo e Catania.

"Un record assoluto per lo scalo le dieci destinazioni operate solo da Ryanair - ha affermato Umberto Solimeno, direttore generale dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria - che farà decollare da Perugia con oltre 25 voli settimanali. Siamo orgogliosi dell'attenzione che il vettore sta dimostrando verso il territorio e siamo sicuri che i nuovi collegamenti daranno un'importante impulso all'economia regionale".

I voli da e per Brindisi sono programmati ogni mercoledì e domenica con biglietti in vendita su www.ryanair.com a partire da 14,29 euro a tratta. (ANSA).