Al Mancinelli di Orvieto Strabioli omaggia Paolo Poli

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 02 DIC - Dopo aver inaugurato il 4 ottobre lo storico Teatro Niccolini di Firenze, Pino Strabioli arriva nella "sua" Orvieto per una tappa della tournée dello spettacolo "Sempre fiori mai un fioraio!", in omaggio a Paolo Poli. Il direttore artistico del Mancinelli sarà sul palco dello stesso teatro il 10 dicembre. Con lui Marcello Fiorini alla fisarmonica e i video di Edoardo Paglione. "Non è semplice emozione portare in scena la vita di questo straordinario artista, è qualcosa di più" ha spiegato Strabioli.

"Proverò a raccontare - ha continuato - quello che ha significato per me e per la storia culturale del nostro paese partendo dal libro 'Sempre fiori mai un fioraio', che mi ha onorato di firmare insieme. Il mio vuole essere un piccolo omaggio al suo indimenticabile genio". Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora, nell'arco di due anni. Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all'irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il '900 con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L'infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un'esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale italiana.

Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne "I viaggi di Gulliver" e insieme hanno condotto per Rai3 "E lasciatemi divertire", otto puntate dedicate ai vizi capitali.

Attualmente conduce "Il caffè di Rai1", "Io li conoscevo bene" con Maurizio Costanzo (Rai 3) e "Grazie dei fiori" (Radio 2).

Sarà inoltre su Rai 1 in seconda serata, il 22 dicembre, con uno speciale su Mina e Celentano. (ANSA).