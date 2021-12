Visita a Terni comandante regionale carabinieri Bandiera

(ANSA) - TERNI, 01 DIC - Visita al comando provinciale dell'Arma di Terni del comandante della legione carabinieri Umbria, il generale di brigata Antonio Bandiera. La visita - viene spiegato in una nota - è stata l'occasione per incontrare i militari della provincia ternana, con i quali il generale Bandiera si è intrattenuto confrontandosi con loro su diverse tematiche legate alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, oltre che sull'emergenza sanitaria ed sugli sforzi operativi che questa impone ai carabinieri. Il comandante della legione, che è stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Davide Milano, ha espresso il proprio apprezzamento per la quotidiana opera dei militari del comando Provinciale di Terni, impegnati - si legge ancora nella nota - "in una costante opera di rassicurazione sociale in favore della cittadinanza attraverso un attento e capillare controllo del territorio". (ANSA).