"Visit Foligno", al via gli Open days

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 01 DIC - Far conoscere al meglio le bellezze di Foligno che interessano la storia, l'arte, la cultura, il paesaggio e le produzioni tipiche: è l'obiettivo degli "Open Days" che saranno attivati da mercoledì 8 a domenica 12 dicembre, nell'ambito del progetto 'Visit Foligno', realizzato in collaborazione e con il contributo dell'assessorato al turismo della Regione Umbria. In queste giornate sarà possibile scoprire il bello che c'è a Foligno, dai Musei ai laboratori del gusto, dalle degustazioni alle meraviglie barocche della Quintana e poi percorsi cicloturistici fuori e dentro la città alla scoperta dei piccoli borghi, come Pale e Rasiglia, e dell'area incontaminata del parco di Colfiorito.

Sarà un'occasione unica per vivere Foligno con ingressi e visite a prezzi ridotti con un'accoglienza speciale anche grazie a strutture ricettive e ristoranti che offriranno tariffe agevolate e assaggi. Per la prima edizione degli "Open Days" associazioni e attività commerciali hanno deciso di dare il loro contributo per creare percorsi capaci di intercettare il maggior numero di visitatori. Nel sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it/pagine/visit-foligno) sono presenti le varie iniziative promosse dagli operatori dei servizi turistici con i vari itinerari.

Dal 3 al 12 dicembre sarà aperto tutti i giorni l'infopoint (tel. 0742/354459) di Porta Romana dove sarà possibile avere i dettagli.

L'assessore al turismo del Comune di Foligno, Michela Giuliani, ha sottolineato che "gli Open Days fanno parte di una serie di iniziative che l'assessorato al turismo sta portando avanti nell'ambito del progetto Visit Foligno. In questi giorni si potrà scoprire il nostro territorio tramite le proposte pervenute direttamente dagli operatori e dalle associazioni partner del progetto. Una sinergia vincente tra enti, associazioni ed operatori economici che ripeteremo anche nel 2022 con lo scopo di attrarre turisti, far vivere loro delle esperienze autentiche ed incentivare la permanenza in città. Un modo originale per promuovere e far scoprire Foligno sotto molteplici aspetti". (ANSA).