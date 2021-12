Umbria chiede a Figliuolo operatori per vaccinazioni anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - La Regione Umbria, ha richiesto oggi al Commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, 88 operatori medici e sanitari, al fine di poter garantire l'adeguato proseguimento della campagna vaccinazioni anti-Covid, fino al 31 luglio 2022. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

"Con questa soluzione - ha spiegato Coletto - si eviterà di distaccare personale delle aziende sanitarie, mantenendolo impegnato nell'erogazione di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, in modo da non incidere ulteriormente sulle liste di attesa"".

La richiesta, avanzata dal commissario regionale all'emergenza Covid, Massimo D'Angelo - riferisce la Regione - prevede il reclutamento di 38 medici, 48 infermieri e due assistenti sanitari, da destinare ai punti vaccinali territoriali con l'obiettivo di continuare a garantire l'apertura dei centri per l'intera giornata e sette giorni su sette. (ANSA).