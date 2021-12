Molestia sessuale in strada a giovane, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - E' accusato di avere molestato sessualmente una giovane che camminava in strada a Perugia un ventottenne di origini straniere che è stato arrestato dai carabinieri. Violenza sessuale il reato che gli è stato contestato.

In base alla ricostruzione dei militari (anche sulla base di una testimonianza oculare) la giovane, poco più che maggiorenne, appena molestata si è bloccata, attonita, cercando con lo sguardo quello di qualche passante. In suo soccorso è intervenuto un uomo e la pattuglia dei carabinieri della compagnia perugina che subito hanno fermato il ventottenne, tranquillizzando la giovane. Questa è stata informata della presenza dei centri anti violenza e della possibilità di poter parlare dell'accaduto con personale specializzato. Ha quindi ringraziato i carabinieri per il loro intervento. (ANSA).