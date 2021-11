Verini, in arrivo 66 milioni per sistema scolastico umbro

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - "Più di 66 milioni di euro per il sistema scolastico umbro sono in arrivo grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza": lo ha annunciato l'on.

Walter Verini, Pd Walter Verini. "Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto per il riparto dei fondi su base regionale" ha aggiunto.

In particolare, a disposizione dell'Umbria - annuncia Verini - ci sono circa 3 milioni e mezzo per le mense scolastiche; oltre 11 milioni per gli asili nido; 8 milioni e 200 mila per la messa in sicurezza; 8 milioni e mezzo destinati alle palestre; 6 milioni e 700 mila per le scuole dell'infanzia, mentre per la costruzione di nuove scuole vengono assegnati quasi 28 milioni di euro. "Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza avviato dal governo Conte due e concluso dal governo Draghi - sottolinea Verini - un settore fondamentale come quello della scuola potrà essere finalmente rilanciato e riqualificato. Si tratta di una grande occasione per rendere più sicure e accoglienti le scuole e per modernizzare la didattica e la formazione dei nostri ragazzi. Adesso tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte, a cominciare dall'amministrazione regionale, perché questi fondi siano spesi presto e bene e non venga vanificata questa grande occasione". (ANSA).