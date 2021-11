Dal 5 gennaio 2022 i saldi invernali in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Cominceranno il 5 gennaio 2022 i saldi invernali in Umbria. Lo ha annunciato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni. "La durata sarà di 60 giorni e pertanto i saldi termineranno sabato 5 marzo 2022" ha aggiunto. Lo fa attraverso una nota della Regione "facendo seguito ed in coerenza con le decisioni assunte dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".

"Resta ferma - ha spiegato ancora Fioroni - la possibilità di fare vendite promozionali durante tutto il periodo dell'anno, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2014". (ANSA).