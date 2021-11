Campagna informativa carabinieri Terni contro le truffe

(ANSA) - TERNI, 30 NOV - Continua la campagna informativa voluta dal comando provinciale carabinieri di Terni rivolta alle fasce deboli, in particolare gli anziani. Gli incontri si sono tenuti in diversi comuni della provincia (come Avigliano, Montecastrilli, Attigliano, Terni, Porano ed Otricoli), nei piccoli e nei grandi centri urbani dove agiscono i truffatori.

L'Arma, da tempo, ha avviato su scala nazionale l'iniziativa rivolta a tutelare le potenziali vittime dei reati. Durante gli incontri i comandanti di compagnia e di stazione, a volte anche alla presenza dei sindaci e di assessori, si rivolgono ai presenti indicando le modalità attraverso le quali vengono consumate le truffe e fornendo consigli mirati affinché possano difendersi dalle subdole metodologie utilizzate dai malviventi per introdursi in casa. Tra le più ricorrenti, sono state segnalate le telefonate di presunti avvocati, carabinieri o appartenenti alle forze di polizia. Tra i vari consigli, è stato ricordato di non aprire a sconosciuti e di non tenere in casa oggetti preziosi o denaro. Se si utilizza internet, non fornire le proprie credenziali o dati bancari. Non farsi distrarre per strada da sconosciuti, tenere rapporti di buon vicinato, non fare confidenze al telefono, non farsi raggirare da un semplice tesserino di riconoscimento. Inoltre, tra gli altri consigli, ricordarsi di contattare, nell'immediatezza di qualsiasi tentativo di adescamento, il pronto intervento 112 o recarsi personalmente presso il comando stazione carabinieri competente per territorio. (ANSA).