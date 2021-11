Ammesse tutte le candidature per elezioni Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 30 NOV - Tutte ammesse le candidature a presidente e consiglieri della Provincia di Terni, in vista delle elezioni del 18 dicembre. E' quanto emerso a seguito dell'esame dell'ufficio elettorale dell'ente, che ha rilevato la non sussistenza di motivi di esclusione.

Candidati alla carica di presidente saranno Laura Pernazza (centrodestra) e l'uscente Giampiero Lattanzi (centrosinistra).

Tre le liste degli aspiranti consiglieri: 'Provincia Libera', 'Nuova Provincia Terni' e 'Per la Provincia di Terni', per un totale di 25 candidati.

Mercoledì, alle 10, è convocata la riunione dell'ufficio elettorale per procedere al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i candidati a presidente e i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto. (ANSA).