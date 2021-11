Afas impegnata a informare e sensibilizzare sull'Aids

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Informare e sensibilizzare per diminuire la discriminazione è l'impegno di Afas nella lotta contro la diffusione del virus Hiv. Prosegue così l'azione della Azienda speciale delle farmacie del Comune di Perugia in occasione della Giornata mondiale per la Lotta all'Aids, il primo dicembre.

Un incontro, nella sede Afas di Madonna Alta a Perugia, come occasione di scambio e di confronto con alcune associazioni sul tema della lotta e prevenzione all'Aids. Numeri senz'altro in miglioramento e che lasciano sperare, come è stato ricordato, ma che non possono ancora rappresentare la sconfitta definitiva del virus.

Alla presenza di Antonio D'Acunto, presidente di Afas, sono intervenuti anche il direttore generale Raimondo Cerquiglini, Daniele Rosignoli, presidente di Anlaids Perugia e medico della Clinica Malattie infettive di Perugia, Titina Ciccone presidente Associazione Spazio Bianco, Vincenzo Sclafani del Coordinamento regionale di Cittadinanzattiva Umbria - Tribunale per i diritti del malato.

Afas ha quindi presentato una nuova brochure dedicata alla tematica delle principali malattie a trasmissione sessuale e al corretto utilizzo del profilattico, quale strumento di prevenzione dal titolo "Non abbassiamo mai la guardia".

La pubblicazione - è stato spiegato - vuole essere uno strumento utile e concreto in cui si spiega come fare prevenzione con l'intento primario di informare senza discriminare. "L'impegno di Afas è infatti di divulgare in maniera chiara ed efficace - è stato sottolineato - tutte quelle informazioni che possano raggiungere anche le persone più svantaggiate della società".

(ANSA).