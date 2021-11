Stabili i ricoveri per Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - E' rimasto invariato nelle ultime 24 ore il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali umbri: sono 62, secondo i dati della Regione aggiornati a lunedì 29 novembre, dieci quali (uno in più rispetto a domenica) in terapia intensiva.

Si registrano due nuovi decessi nelle ultime 24 ore, 1.485 in tutto, 26 nuovi contagi accertati e 67 guariti. Gli attualmente positivi sono 1.665 (43 in meno).

Sono stati analizzati 3.433 test antigenici e 573 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,64 per cento (domenica era 0,7).

Sono intanto 101.838 gli umbri che hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid (689 nell'ultimo giorno), pari al 12,64 per cento dei residenti vaccinabili.

Nelle ultime 24 ore è stata invece somministrata ad altri 99 cittadini la prima dose: sono 694.208 in tutto, con una percentuale dell'85,96. (ANSA).