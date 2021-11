Nuovo modello organizzativo ossigenoterapia domiciliare

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - Garantire un servizio più a misura di cittadino e un consistente risparmio di spesa per il sistema sanitario regionale: questo l'obiettivo del nuovo percorso assistenziale per i pazienti bisognosi di ossigenoterapia domiciliare che entrerà in vigore in Umbria dall'1 dicembre.

"Grazie all'attività di centralizzazione delle gare d'appalto operata da Umbria Salute e Servizi, continuiamo ad operare risparmi sulla spesa pubblica e ad offrire servizi migliori ai cittadini", ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto, spiegando che "il nuovo contratto per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare, della durata di 36 mesi con eventuale estensione di ulteriori 24, è stato aggiudicato per un importo di circa 16,5 milioni e consente un risparmio complessivo di circa 1,3 milioni". "Per il paziente - ha aggiunto l'assessore - il vantaggio principale è dovuto al fatto che non dovrà più recarsi né dal proprio medico di medicina generale, né in farmacia, ma avrà direttamente a domicilio la fornitura della terapia".

(ANSA).