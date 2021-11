Diminuiscono casi Aids registrati in Umbria ultimo anno

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - Diminuiscono i casi di Aids accertati in Umbria, 20 quest'anno contro i 27 emersi nell'anno precedente in base ai dati resi noti da Anlaids in vista della Giornata mondiale dedicata alla lotta alla malattia prevista il primo dicembre.

In occasione di questo appuntamento, che si celebra dal 1988, Federfarma Umbria e Anlaids onlus evidenziano, attraverso un loro comunicato, il ruolo dell'informazione: 230 farmacie regionali metteranno così a disposizione dei cittadini profilattici, fascicoli e volantini informativi all'interno dei quali sono ben indicati i presidi ospedalieri dove è possibile fare il test per l'Hiv.

Riferendosi ai dati dell'Umbria questi "spingono a continuare con immutato impegno l'azione di informazione-prevenzione sostenuta dalla collaborazione tra Federfarma Umbria e Anlaids".

(ANSA).