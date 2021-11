La neve arriva in Umbria, imbiancato Castelluccio di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 NOV - È arrivata la neve in Umbria, in particolare nelle zone appenniniche. Dal pomeriggio di domenica Castelluccio di Norcia è completamente imbiancato ed è previsto che la neve continui a cadere anche nel corso della notte e fino alla mattinata di lunedì.

Stando alle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale la neve interesserà anche i 600-700 metri di quota. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione anche di otto-nove gradi.

Occorrerà attendere la giornata di martedì per avere un miglioramento generale della situazione. (ANSA).