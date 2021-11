In Umbria più di 100 mila hanno ricevuto terza dose vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Sono più di 100 mila, a domenica 28 novembre, coloro che in Umbria hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid, 101.149 pari al 12,55 per cento della popolazione. Nell'ultimo giorno ne sono state somministrate 4.241 secondo quanto riporta la Regione sul portale dedicato.

In crescita la somministrazione delle prime dosi, 551 nell'ultimo giorno, con una copertura dell'85,95 per cento della popolazione vaccinabile. Per la prima volta da giorni questo dato supera quello delle seconde dosi, 537 nello stesso periodo di tempo, 84,56% la copertura. (ANSA).