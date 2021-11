Continua lieve aumento ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Nuovo leggero aumento dei ricoverati per il Covid in Umbria, 62 a domenica 28 novembre, due in più rispetto a sabato. Crescono anche i posti occupati nelle terapie intensive, nove, anche in questo caso più due secondo quanto riporta il portale della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 81 nuovi positivi e 46 guariti mentre non ci sono altri morti per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 1.708, 35 in più.

Sono stati analizzati 2.151 tamponi e 9.242 test antigenici con un tasso di positività sul totale pari allo 0,7 per cento (0,95 per cento sabato). (ANSA).