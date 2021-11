Lieve aumento attualmente positivi e ricoveri per Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Lieve aumento degli attualmente positivi e dei ricoveri per Covid nelle ultime 24 ore in Umbria.

I positivi sono in tutto 1.673 secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 27 novembre, 21 in più di venerdì.

Le persone ricoverate sono 60, due in più, sette delle quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Si registra un nuovo decesso nell'ultimo giorno, 1.483 dall'inizio della pandemia, i guariti sono 79 e i nuovi contagi accertati sono 101.

Sono stati analizzati 8.037 test antigenici e 2.562 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,95 per cento (venerdì 0,79). (ANSA).