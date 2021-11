Fiamme in abitazione a Foligno, soccorsa una donna

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Incendio in un'abitazione di Foligno, nella frazione di Maceratola, dove una donna è stata messa in salvo dai vicini di casa e poi affidata alle cure dei sanitari del 118.

Alle 9.25 di sabato, la squadra di Foligno dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto con tre automezzi. L'incendio ha interessato il primo piano dell'abitazione e si è poi propagato dalla cucina, invadendo l'intero piano di fumo. La signora che si trovava all'interno, come detto, è stata soccorsa dai vicini.

Secondo quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, non risultano coinvolte altre persone.

La donna, s è appreso succssivamente da fonti sanitarie, ha 86 anni e non ha riportato particolari conseguenze. E' stata assistita sul posto dagli operatori del 118. (ANSA).