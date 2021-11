Da lunedì 29 aperte le agende per la prenotazione dei vaccini anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - A partire da lunedì 29 novembre saranno aperte le agende per la prenotazione dei vaccini anti-Covid, sia per i due Vaccine day, sia per le somministrazioni quotidiane della seconda metà di dicembre.

Per la programmazione ordinaria, al fine di evitare sovraffollamento, l'organizzazione prevede che vi siano percorsi separati per i prenotati e per chi invece si presenterà direttamente ai punti vaccinali senza prenotazione. A questi ultimi saranno riservati degli orari specifici, indicati sul portale https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/tutte-informazion i-vaccinazione-covid-19-umbria, con indicazione anche del numero massimo di persone senza prenotazione che verranno di volta in volta accettate.

Domenica 5 e domenica 12 dicembre si terranno i due Vaccine day dedicati alle terze dosi di vaccino per le categorie previste dal ministero e che che abbiano concluso il ciclo primario da almeno 150 giorni. In queste due domeniche i punti vaccinali territoriali della regione saranno aperti ed accoglieranno i cittadini senza prenotazione a partire dalle 14.30 e per tutto il pomeriggio, mentre la mattina si effettueranno le somministrazioni regolarmente prenotate.

La Regione Umbria - spiega una nota dell'ente - continua la programmazione delle vaccinazioni per garantire la massima adesione della popolazione, sia per quanti fino ad ora non hanno aderito, sia per coloro i quali intendono procedere alla somministrazione della terza dose. (ANSA).