Volontario sperimentazione, farò il vaccino ai miei figli

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - "Il vaccino per i bambini, assolutamente sì. Appena disponibile la farò fare ai miei figli": non ha dubbi Antonio Metastasio, geriatra e psichiatra originario di Terni che con la famiglia vive e lavora a Cambridge e già protagonista della sperimentazione di AstraZeneca. In Inghilterra tuttavia ancora l'immunizzazione non è prevista per i più piccoli.

"Anche se - dice Metastasio parlando con l'ANSA - ci sono molti casi nelle scuole. Anche per questo sarei stato felice se il vaccino per i miei figli fosse stato già disponibile". "Qui in Gran Bretagna - afferma Metastasio - adesso si punta soprattutto sulla terza dose per gli adulti. Io l'ho già fatta circa quattro settimane fa". (ANSA).