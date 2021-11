Squarta, grave lo stop a edizione notte del Tgr Rai

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - "Senza un'informazione autorevole come possiamo pretendere di parlare di democrazia?". È il commento del presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, alla notizia secondo cui "da gennaio 2022 il Tgr non manderà più in onda l'edizione notturna".

"Nell'era delle fake news e delle tante, troppe, notizie non verificate che circolano, soprattutto nei social network - dice Squarta - l'informazione qualificata e autorevole, come quella che viene quotidianamente offerta dal Telegiornale regionale dell'Umbria, meriterebbe di essere ampliata e non ridimensionata. Invece avviene esattamente il contrario ed è una cosa molto grave".

"Rinunciare all'edizione notturna è un pessimo segnale - scrive Squarta in una nota - a discapito dei telespettatori che, nei fatti, tra poche settimane, dopo l'edizione serale, per essere nuovamente informati su questioni che riguardano i nostri territori saranno costretti a dover attendere circa 10 ore ore con il primo telegiornale del mattino". (ANSA).