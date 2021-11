Ruba fede a cliente mentre contrattano prestazione sessuale

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 26 NOV - Furto con destrezza è l'accusa che i carabinieri di Orvieto contestano ad una romena di 31 anni, denunciata dopo aver sottratto la fede nuziale ad un uomo con il quale, secondo gli investigatori, stava contrattando una prestazione sessuale.

Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. E' stato l'uomo a presentare denuncia all'Arma. La trentunenne è risultata domiciliata in un campo nomadi di Roma in zona Tiburtina ed era già nota alle forze dell'ordine. E' stata denunciata anche per l'inosservanza del provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Orvieto, emesso lo scorso agosto (ANSA).