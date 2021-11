Presentato il calendario degli eventi natalizi a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 NOV - Luci natalizie, installazioni artistiche (da visitare anche a bordo del "trenino dei sogni"), concerti, la casa di Babbo Natale per i bambini, gli spettacoli per il Capodanno: sono questi gli appuntamenti di rilievo del calendario di eventi promossi dal Comune di Foligno per le prossime festività natalizie con il coinvolgimento delle varie associazioni del territorio. "E' stato redatto un calendario di appuntamenti attraverso un'unica proposta in sinergia tra Comune e le varie associazioni - ha spiegato l'assessore al commercio e al turismo, Michela Giuliani durante la presentazione - partendo dal presupposto che il periodo natalizio è fondamentale per l'economia della città".

Le luci natalizie, da sabato 27 novembre, illumineranno il centro storico ma anche le frazioni di Sant'Eraclio, Vescia, Rasiglia e Pale con un'ispirazione dantesca. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno è stato possibile allestire la "Casa di Babbo Natale" all'ex teatro Piermarini.

Le installazioni luminose - attive dal 3 dicembre - saranno collocate a piazza della Repubblica, dove ci sarà l'albero di Natale, piazza San Domenico, piazza Garibaldi e Porta Romana. Il presidente della Confcommercio, Aldo Amoni, ha ricordato che da mercoledì 8 dicembre sarà attivo il 'trenino dei sogni' che, gratuitamente, porterà le persone alla visita delle diverse installazioni luminose.

Il concerto degli auguri di Natale, promosso dal Comune di Foligno, gratuito, si terrà il 18 dicembre con la partecipazione dei Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino insieme all'Euterpe Ensamble. Durante le festività natalizie, la Caritas diocesana allestirà "Il presepe della carità" mentre numerosi sono gli appuntamenti promossi dalla biblioteca comunale con spettacoli di narrazione per bambini. L'associazione Paiper organizza poi gli spettacoli del 30 (con "Gazebo") e 31 dicembre ("Snap!"). Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha messo in luce l'importanza della "programmazione per affrontare al meglio questo periodo con proposte che qualificano la nostra città".

