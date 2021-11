Maurizio Molinari nuovo segretario generale della Uil Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - Cinquantasette anni, di cui 25 di militanza all'interno del sindacato, è Maurizio Molinari il nuovo segretario generale della Uil Umbria. A eleggerlo è stato il Consiglio regionale confederale, riunitosi a Perugia alla presenza, tra gli altri, del segretario generale nazionale PierPaolo Bombardieri e del segretario organizzativo nazionale Emanuele Ronzoni.

Oltre a Molinari, a comporre la nuova segreteria saranno quattro membri eletti nella stessa occasione: Chiara Porrozzi di Uil Pensionati, Nicola Brauzzi di Feneal Uil (edili), Fabio Benedetti di Uilm (metalmeccanici) e Mirko Ghiandoni di Uila (agroalimentari). Tesoriere sarà, invece, Sergio Lombardi di Uil Trasporti.

"Dedicherò tutto il mio impegno a riaggregare il mondo del lavoro e la società civile - ha detto Molinari -, ma anche a rientrare in quei canali e in quei settori che abbiamo un po' trascurato. Ma soprattutto, vogliamo guardare e parlare ai giovani, per un vero e profondo ricambio generazionale di cui abbiamo bisogno". A precederlo sul palco il segretario regionale uscente Claudio Bendini.

"Lascio un sindacato - ha detto Bendini - solido dal punto di vista organizzativo, delle sedi e dei bilanci, ma anche della credibilità nei confronti dei lavoratori e delle istituzioni".

Attualmente la Uil Umbria conta 24 sedi in tutta la regione e 41 dipendenti. (ANSA).