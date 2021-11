In Umbria si ferma crescita attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - Tornano sotto quota cento i nuovi positivi al Covid nelle 24 ore in Umbria, 83 nell'ultimo giorno mentre continua la leggera salita dei ricoverati, due in più e ora 58 complessivamente, sette in terapia intensiva. E' il quadro sul sito della Regione.

I guariti sono stati 85 mentre non si registrano nuove vittime. Gli attualmente positivi sono 1.652, due in meno.

I tamponi analizzati sono stati 2.407 e i test antigenici 8.056, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,79 per cento, in calo rispetto allo 0,9 per cento di giovedì. (ANSA).