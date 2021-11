In Provincia Perugia inaugurata la Sala "Gino Scaramucci"

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - La Sala Giunta della Provincia di Perugia da oggi è la Sala "Gino Scaramucci".

Con una cerimonia a cui ha preso parte tra gli altri la figlia ed ex parlamentare, Alba Scaramucci, la cosiddetta Sala Giunta, ubicata al secondo piano del Palazzo provinciale, è stata intitolata "ad una delle figure umbre più importanti del secondo Dopoguerra", è stato detto durante la cerimonia.

Accogliendo la proposta giunta dal comitato promotore, la Provincia ha così deciso di rendere omaggio a quello che è considerato "tra i punti di riferimento più autorevoli del movimento di rinascita dell'Umbria".

Scaramucci è stato presidente provinciale quando l'ente muoveva i suoi primi passi, dal 1953 al 1964, dopo aver partecipato all'organizzazione della Resistenza ed essere stato dirigente del Pci.

Tanti i traguardi raggiunti dalla Provincia di Perugia (tra le più grandi d'Italia - ricorda l'ente - in un'epoca in cui ancora non erano nate le Regioni) sotto la sua presidenza, in particolare si ricordano il Piano regionale di sviluppo (primo esempio di pianificazione regionale d'Italia); gli interventi sulla rete viaria; la realizzazione dei nuovi padiglioni maschili all'ospedale psichiatrico; gli interventi nel campo dell'istruzione per garantire l'effettivo diritto allo studio, con l'erogazione di sussidi annui agli istituti. (ANSA).