Carabinieri spengono incendio, ringraziati sui social

VALFABBRICA (PERUGIA), 26 NOV - Sono stati ringraziati sui social dopo essere intervenuti per spegnere un incendio che da una scarpata rischiava di coinvolgere anche alcune case i carabinieri di Valfabbrica che nella notte sono stati impegnati in una strada secondaria che collega l'abitato di Giomici con quello della Barcaccia.

Un rogo verosimilmente doloso, ritengono i militari, appiccato in tre punti diversi. I carabinieri sono però riusciti a spegnerlo utilizzando dei rami e mezzi di fortuna.

Poco dopo i militari - riferisce l'Arma - hanno letto su un social la testimonianza di una delle persone presente ai fatti "... questi carabinieri, sono eroi! - si sono lanciati nel fuoco con velocità fulminea, la scena era agghiacciante..." uno dei passaggi del lungo post.

I carabinieri hanno poi identificato il presunto responsabile dell'incendio che si è detto subito pentito di quanto accaduto.

E' stato comunque denunciato a piede libero per incendio doloso.

