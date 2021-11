Tesei rinnova l'invito a vaccinarsi contro il Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "Anche se i nostri numeri ora sono contenuti e le ospedalizzazioni basse, continuo a ripetere e rinnovare l'invito a vaccinarsi perché questo è lo strumento unico che ci consente di non pensare più a chiusure e lockdown": con queste parole la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha fatto anche il punto sulla situazione in Umbria relativamente alla pandemia, durante il Forum Ansa.

Tesei ha anche detto di essere "in attesa della terza dose, avendo fatto la seconda a giugno". "Ho iniziato a fare la prenotazione - ha precisato - visto che ora è possibile anticipare di un mese, altrimenti avrei dovuto ancora aspettare". (ANSA).