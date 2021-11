Tesei, con Pnrr obiettivo portare l'Umbria fuori dall'isolamento

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "L'Umbria ha lavorato molto e si è portata avanti preparando anche un proprio Pnrr regionale dove il tema delle infrastrutture è centrale perché l'obiettivo è anche quello di portare la regione fuori dal suo storico isolamento": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei durante il Forum ANSA in cui sono stati messi al centro i temi del Pnrr e del Piano di ripresa per l'Umbria.

Tesei ha parlato di alcuni "progetti strategici" come la rete ferroviaria ex Fcu, definita una "metropolitana di superficie con valenza straordinaria anche per il turismo". La presidente ha infatti annunciato che è in programma un progetto di abbellimento delle piccole stazioni lungo il tragitto, e visto come "una ulteriore attrazione".

Ha poi parlato di "soluzioni che portino l'Umbria ad essere connessa con l'alta velocità", un lavoro, ha sottolineato, "avviato già prima del Covid".

In merito alla rete stradale, Tesei ha ricordato anche gli "investimenti importanti" fatti dall'Anas in Umbria.

Relativamente all'aeroporto, infine, la Regione "si è fatta carico della ricapitalizzazione, perché è una infrastruttura importante dal punto di vista turistico".